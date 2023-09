Offener Brief an Bundesregierung

Wer sonntags in einer öffentlichen Bibliothek ein Buch ausleihen will, steht bislang in der Regel vor verschlossenen Türen. Und wenn nicht, dann ist die Wahrscheinlichkeit, ein Buch auszuleihen doch ziemlich gering. Der Deutsche Bibliotheksverband fordert, dass das endlich geändert wird.

Was wird aus dem Kaufhaus in der Friedrichstraße? Die Galeries Lafayette wollen bleiben, derweil laufen schon erste Gespräche zwischen Vermieter und dem Land Berlin. Womöglich zieht die Zentral- und Landesbibliothek in das Gebäude ein.

Einige Bibliotheken dürfen sonntags zwar öffnen, doch auch sie können und dürfen dann nicht immer ein vollwertiges Angebot anbieten. Die Berliner Zentral- und Landesbibliothek etwa veranstaltet Lachyoga oder gemeinsames Lesen, zudem können manche Bücher mittels Automat ausgeliehen werden. Das volle Angebot gibt es aber erst am folgenden (Mon-)Tag wieder, wenn die Bibliothekar:innen wieder regulär arbeiten.

Ihr Leiter, Volker Heller, will das endlich geändert haben, denn von Bibliotheken profitierten besonders Menschen mit wenig Geld und Wohnraum. Heller, gleichzeitig Vorsitzender des Deutschen Bibliothekverbands (DBV), sagt: "Wir fordern die Bundesregierung daher auf, mit der Änderung des Bundesarbeitszeitgesetzes den Zugang zu den Dienstleistungen von Öffentlichen Bibliotheken an sieben Tagen in der Woche zu ermöglichen." Davon würden besonders Familien, Alleinerziehende oder beruflich stark beanspruchte Menschen profitieren.

Dazu hat der DBV einen offenen Brief [bibliotheksverband.de] an die Bundesregierung aufgesetzt. Denn die hatte in ihrem Koalitionsvertrag 2021 angekündigt: "Wir wollen öffentliche Bibliotheken [...] stärken und Sonntagsöffnungen ermöglichen." Dazu müsste das Arbeitszeitgesetz angepasst werden. Auf rbb|24-Anfrage antwortet das Bundesarbeitsministerium: "Der Gesetzentwurf befindet sich derzeit in der regierungsinternen Abstimmung." Zu weiteren Details wollte sich das Ministerium nicht äußern.