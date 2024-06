Do 20.06.24 | 13:13 Uhr

Wegen Überbelegung gibt es an mehreren Einrichtungen des Kinder- und Jugendnotdienstes in Berlin offenbar einen Aufnahmestopp. Laut einer Mitteilung von Bündnis 90/Die Grünen von Donnerstag ist der Aufnahmestopp vom Senat bis 31. August verhängt worden. Zuvor hatte die B.Z. darüber berichtet.

Laut der Zeitung sind die drei großen Einrichtungen in der Gitschiner Straße (Kreuzberg), Mindener Straße (Charlottenburg) und Freienwalder Straße (Hohenschönhausen) betroffen. Die Senatsjugendverwaltung hat auf eine entsprechende rbb-Nachfrage bislang nicht reagiert.

Die Landesvorsitzende der Grünen, Nina Stahr, teilte mit, der Aufnahmestopp beim Kinder- und Jugendnotdienst sei dramatisch. Es brauche kurzfristig Maßnahmen, um das Personal zu entlasten und die Versorgung von Kindern und Jugendlichen in Krisensituationen in Berlin sicherzustellen. Nötig sei außerdem ein mittel- und langfristiger Plan, um die Personalsituation in den Griff zu bekommen.