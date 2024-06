Rund dreieinhalb Monate nach einem israelfeindlichen Instagram-Beitrag zum Nahost-Konflikt auf einem Berlinale-Account hat die Staatsanwaltschaft die Ermittlungen eingestellt.



Es sei davon auszugehen, dass sich ein Unbekannter die Anmeldedaten des Instagram-Profils der Berlinale-Sektion Panorama verschafft und den Post unautorisiert veröffentlicht hat, teilte die Staatsanwaltschaft am Freitag mit. Demnach wurde das Bild, auf dem der strafbare Slogan "Free Palestine - From the River to the Sea" ("Freies Palästina - vom Fluss bis zum Meer") zu lesen war, über ein Wi-Fi-Netzwerk aus einem Café in Berlin-Neukölln gepostet.