In einer Dachgeschosswohnung in Berlin-Schöneberg ist am späten Freitagabend ein Brand ausgebrochen, ein Mann ist dabei gestorben, zwei weitere Menschen wurden verletzt.

Bei Aufräumarbeiten nach einem Brand in einem Mehrfamilienhaus in Berlin-Schöneberg ist eine Leiche entdeckt worden. Das Feuer sei Freitagnacht in einer Wohnung im Dachgeschoss ausgebrochen, teilte ein Sprecher der Feuerwehr am Samstag mit.



Kurz nach 23 Uhr ging der Notruf bei der Berliner Feuerwehr ein. Beim Eintreffen der Einsatzkräfte am Willmanndamm hätten sich die meisten Bewohner des sechsstöckigen Gebäudes bereits ins Freie gerettet.

Drei Menschen erlitten laut Feuerwehr leichte Rauchvergiftungen und wurden ambulant behandelt. Durch das schnelle Eingreifen der Feuerwehr habe der Brand nur auf den Hausflur in derselben Etage übergegriffen.