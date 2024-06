Sprengung von zwei Weltkriegsbomben in Oranienburg angesetzt

Forst in Lehnitz

Do 27.06.24 | 07:53 Uhr

In Oranienburg (Oberhavel) sollen am Donnerstag zwei Bomben aus dem Zweiten Weltkrieg gesprengt werden.



Die beiden 250 Kilogramm schweren Blindgänger liegen im ehemaligen Militärforst in Lehnitz. Etwa 120 Anwohner müssen bis 9 Uhr den Sperrkreis von einem Kilometer rund um die Fundorte verlassen. Die Stadt Oranienburg teilte mit, wenn alles reibungslos verlaufe, könne die Sprengung bis zum frühen Nachmittag abgeschlossen sein.