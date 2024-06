Eine 250 Kilogramm schwere Bombe aus dem Zweiten Weltkrieg ist in einem Waldgelände nahe der Fabrik von Tesla in Grünheide (Oder-Spree) gefunden. Das bestätigte das Ordnungsamt der Gemeinde Grünheide dem rbb auf Anfrage. Demnach sei die Bombe in dem Waldstück gefunden worden, auf dem Tesla seine Geländeerweiterung plant und auf dem seit Ende Febraur Aktivisten in einem Camp aus Baumhäusern gegen die Erweiterungspläne des US-Elektroautobauers protestieren.

Die Bombe sei nicht transportfähig. Derzeit werde in Absprache mit dem Kampfmittelbeseitigungsdienst des Landes Brandenburg und der Polizei das weitere Vorgehen abgesprochen. Die Beseitigung soll zeitnah erfolgen. Ob es eine Entschärfung oder Sprengung geben wird, ist noch unklar. Nach rbb-Informationen wurde die Bombe bereits am Dienstag gefunden.