Deutscher Wetterdienst - Unwetter und viel Regen am Samstag in Südbrandenburg erwartet

Sa 01.06.24 | 11:28 Uhr

Bild: dpa

Während in Süddeutschland die Sorge vor Überflutungen groß ist, sieht die Wetterlage für Norddeutschland entspannter aus. Dennoch soll es auch im Süden von Brandenburg stark gewittern.

Der Deutsche Wetterdienst (DWD) rechnet damit, dass es ab Samstagnachmittag im Süden von Brandenburg Unwetter geben wird. Der DWD habe für den Bereich südlich der Linie zwischen Frankfurt (Oder) und Luckenwalde (Teltow-Fläming) eine Vorwarnung ausgegeben, sagte der ARD-Wetterexperte Martin Daume im rbb24 Inforadio. Demnach könne es dort immer wieder Gewitter mit Starkregen geben. Besonders betroffen seien die Mitte und der Süden Brandenburgs, so Daume. Dort erwarte der DWD Niederschläge von 25 bis 40 Liter pro Quadratmeter. Auch am Sonntag wird demnach starker Regen in der Region erwartet.

Zum Teil Land unter in Süddeutschland

Drastischer sieht es laut DWD in Süddeutschland aus, denn angesichts von anhaltendem Dauerregen bereitet sich diese Region auf starke Überschwemmungen vor. In Teilen von Baden-Württemberg und Bayern fielen innerhalb von 24 Stunden mehr als 100 Liter Regen pro Quadratmeter, wie die örtlichen Umweltlandesämter am Samstag mitteilten.



Betroffen war demnach vor allem die Bodensee-Region. Unter anderem der Landkreis Günzburg im bayerischen Schwaben rief angesichts des extremen Dauerregens den Katastrophenfall aus; die Gemeinde Meckenbeuren in Baden-Württemberg empfahl rund 1.300 Menschen, ihre Wohnungen zu verlassen.

Zum Teil über 100 Liter pro Quadratmeter Niederschlag gefallen

Aufgrund der Niederschläge kam es in der Nacht zu Samstag im östlichen Teil von Baden-Württemberg bereits zu großem Hochwasser, wie das Landesamt für Umwelt am Samstag mitteilte. Durch die noch zu erwartenden Niederschläge seien insbesondere im Raum Oberschwaben und an östlichen Neckarzuflüssen 50- bis 100-jährliche Hochwasser möglich. Auch in den Donau- und Bodenseezuflüssen könne es bis Samstagmittag zu extremen Überflutungen kommen. Für Bayern meldete das dortige Landesamt für Umwelt vor allem für den Bereich der südlichen Donauzuflüsse steigende Pegel. Dort seien innerhalb eines Tages bis zu 100 Liter Regen pro Quadratmeter gefallen. Die Niederschläge halten demnach weiter an, für einzelne Bereiche wurde vor einer Überflutung von Kellern und Straßen gewarnt.

Insgesamt warnte der Deutsche Wetterdienst (DWD) am Samstag vor teils extrem ergiebigem Dauerregen und Unwettern im Süden von Deutschland sowie vor Dauerregen vom Süden über die Mitte bis in die Oberlausitz. Ab Samstagmittag könnten sich den Prognosen zufolge vom nördlichen Baden-Württemberg und Südhessen bis nach Berlin und Ostsachsen gebietsweise schwere Gewitter mit Starkregen ausbreiten.