Tote in Guben war Tochter von früherer Lebensgefährtin des Verdächtigen

Nach einer Gewalttat in Guben hat die Polizei bekanntgegeben, dass sich der Tatverdächtige und das Opfer zuvor bereits kannten. Inzwischen laufen auch Strafverfahren gegen diejenigen, die Videos vom Tatort verbreitet haben.

Nach dem gewaltsamen Tod einer weiblichen Person in Guben (Spree-Neiße) hat die Polizei am Montag weitere Details zu der Tat bekanntgegeben. Demnach handelt es sich bei dem Opfer um die 14-jährige Tochter der ehemaligen Lebensgefährtin des Tatverdächtigen. Darüber hatte zuvor die "Bild" berichtet.



Der Tatverdächtige sei bereits polizeibekannt gewesen, hieß es. Die Hintergründe der Tat seien allerdings weiter unklar, so ein Polizeisprecher. Die Ermittlungen liefen. Zudem müssten noch Zeugen gehört werden, die aufgrund der für sie traumatischen Erlebnisse bislang noch keine Aussagen hätten machen können.