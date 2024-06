Frankfurt (Oder)-Slubice - 4.000 evangelische Christen treffen sich zu Christlichen Begegnungstagen

Fr 07.06.24 | 12:14 Uhr

Tony Schönberg/rbb Audio: Antenne Brandenburg | 06.06.2024 | Elke Bader | Bild: Tony Schönberg/rbb

Mehr als 4.400 protestantische Christen aus mehreren Ländern in Mittel- und Osteuropa werden zu einem Internationalen Kirchentag in Frankfurt (Oder) und der Nachbarstadt Slubice erwartet. Unter dem Motto "Nichts kann uns trennen" laden die Evangelische Kirche Berlin-Brandenburg-schlesische Oberlausitz (EKBO) und die Evangelisch-Augsburgische Kirche in Polen (EAKiP) von Freitag an bis zum Sonntag zu den Christlichen Begegnungstagen in der europäischen Doppelstadt ein.

Tausende Gäste vor allem aus Osteuropa erwartet

Zu dem Treffen, das etwa alle drei Jahre stattfindet, werden Gäste vor allem aus Polen, Tschechien, der Slowakei, Rumänien, Ungarn, der Ukraine, Österreich und Deutschland erwartet. Das seien Länder, in denen die ersten christlichen Begegnungstage nach dem Fall der Mauer stattgefunden haben, erzählt Superintendent Frank Schürer-Behrmann. Diese Länder hätten nach einer langen Zeit, in der Kontakte nicht so einfach und auch die Wirkungsmöglichkeiten der Kirchen eingeschränkt waren, gesagt: 'Wir kommen zum gemeinsamen Feiern, Essen und Singen zusammen.'

Begegnung mit Essen, Musik und Diskussionen

Dafür wird Samstagabend eine lange Tafel vom Marktplatz bis zur Oderpromenade aufgestellt. Auf den Tischdecken ist aufgedruckt, wo Polen neben Deutschen oder ungarischen Gästen beieinandersitzen. Jeder kann sich dazusetzen, sagt Arlett Rumpff, Mitorganisatorin der Christlichen Begegnungstage. "Die Menschen sollen sich einfach ransetzen. Wenn wir gemeinsam essen, kommen wir auch immer gemeinsam ins Gespräch."

Geplant sind zudem in beiden Städten weitere Podiums- und Diskussionsrunden zum Beispiel zu den Themen Grenzen, geschlechtliche Orientierung sowie Krieg in der Ukraine. Für Familien gibt es im Kleist Forum in Frankfurt (Oder) das Angebot, Bibelgeschichten mit Lego-Steinen oder per Stop-Motion-Kamera nachzubauen.

Gottesdienst mit Techno-Beats

Dazu kommt die Musik als international verständliche Sprache, sagt Rumpff weiter. So treten neben lokalen Gruppen und Bläsern auch Chöre und Musiker aus den Gast-Ländern in Frankfurt (Oder) auf, verspricht Pfarrerin Gabriele Neumann. "Unsere Orgeln werden zu hören sein. Die Bläserinnen und Bläser spielen auf Plätzen, Bühnen und in Kirchen." Musik mit Bässen und Elektrobeats gibt es Freitag in der Friedenskirche. Den Techno-Gottesdienst leitet Viktor Weber, erzählt Vladimir Kmec von den christlichen Begegnungstagen. "Der ist in Berlin als Hispter-Techno-Pfarrer bekannt. Das ist für Jugendliche, aber auch alle anderen Menschen, die Lust haben auf Techno-Gottesdienst und Party."

Bischhöfe eröffnen internationales Fest

Christian Stäblein, Bischof der EKBO, wird den Angaben zufolge das Treffen am Freitag um 18 Uhr in Frankfurt (Oder) gemeinsam mit Bischof Jerzy Samiec aus Warschau eröffnen.