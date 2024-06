In zwei Berliner Stadtteilen ist am Mittwoch der Strom ausgefallen. Betroffen waren nach Angaben von Stromnetz Berlin am Morgen zunächst 3.300 Haushalte in Lichterfelde und Mariendorf.

In Lichterfelde waren betroffen Lichterfelder Ring, Mercatorweg, Reaumurstraße, Scheelestraße - in Mariendorf Dardanellenweg, Goldenes Horn, Imbrosweg, Plautusstraße, Bosporusstraße, Didostraße, Eisenacher Straße und Liviusstraße.

Die Hälfte der Haushalte hatte am späten Vormittag bereits wieder Strom, wie ein Sprecher dem rbb sagte. Die andere Hälfte sollte demnächst wieder ans Stromnetz angeschlossen sein.

Grund für den Ausfall war den Angaben zufolge ein Fehler in einer 10.000-Volt-Leitung in Mariendorf.