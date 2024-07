Wetter in Berlin und Brandenburg - Es wird eine sommerliche zweite Ferienwoche - vorerst

Mo 29.07.24 | 09:33 Uhr

Bild: dpa/Jürgen Held

Nach dem trüben Wochenende startet die Woche warm und trocken: Das Wetter in Berlin und Brandenburg wird bis Mittwoch immer sommerlicher. Mancherorts soll die 30-Grad-Marke geknackt werden. Ab Donnerstag wird es wieder wechselhafter.

Die Menschen in Berlin und Brandenburg können sich auf tolles Sommerwetter in den kommenden Tagen freuen. Das kündigte ARD-Meteorologe Roland Vögtling am frühen Montagmorgen für den Beginn der zweiten Ferienwoche an, nachdem am Wochenende vom Hochsommer nichts zu spüren war. "Bis Wochenmitte kehrt der Sommer eindeutig zurück", so Vögtling weiter. Bis Mittwoch können sich Berliner und Brandenburger demnach auf ein sommerliches, trockenes Wetter mit ansteigenden Temperaturen einstellen.

Warm, wärmer, Mittwoch

Die Woche beginnt mit noch milden Temperaturen: Am Montag erwartet Meteorologe Vögtling Maximaltemperaturen zwischen 23 und 26 Grad in der Region. Am Dienstag könnten schon bis zu 29 Grad erreicht werden. Und es wird noch heißer: "Am Mittwoch werden wir stellenweise die 30 Grad auf alle Fälle knacken", erklärte Vögtling. Am Himmel würden höchstens ein paar Schleierwolken zu sehen sein. Dafür verantwortlich sei das Hoch mit dem Namen Halil, das gerade direkt über Mitteleuropa liege.

Die höchsten Temperaturen werden wohl in den kommenden Tagen im Süden von Brandenburg erreicht. Am Mittwoch könnten dort 31 Grad erreicht werden, im Norden der Region eher 27 bis 28 Grad, so der Wetter-Experte. Das ist deutlich weniger als die 35 Grad, die der Meteorologe im Süden Deutschlands erwartet.

Wechselhaftes Wetter ab Donnerstag, Gewitter möglich

Wie es ab Donnerstag weitergeht, sei es noch sehr unsicher: "Insgesamt wird es in der zweiten Wochenhälfte wolkiger", sagte Vögtling. Laut dem Meteorologen wird es dann schwüler, Gewitter und Schauer vom Südwesten kommend werden wahrscheinlich. Ein Platzregen wäre am Freitag an manchen Orten in der Region wahrscheinlicher als noch am Donnerstag. Auch wenn es regnen kann, werden die Temperaturen laut Wetterexperte Vögtling mit maximal 24 bis 26 Grad auf sommerlichem Niveau bleiben: "Es wird kein richtiger Sommerabfall, nur etwas wechselhafter."

