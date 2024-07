Bahn-Kundi:innen können außerdem nur noch einmal stündlich mit dem ICE nach Hamburg beziehungsweise Berlin fahren, der zweite Zug pro Stunde entfällt. Von der Streckensanierung sind zudem die EC-Züge nach Dresden und Prag betroffen. Sie beginnen und enden in Berlin statt in Hamburg.

Am 11. Dezember 2023 fuhr der Nachtzug "Nightjet" von Berlin nach Paris das erste Mal. Wegen Bauarbeiten am Schienennetz ist damit ab dem Montag, 12. August vorerst Schluss , wie die Österreichische Bundesbahn (ÖBB) mitteilte. Bis zum 25. Oktober fallen alle Verbindungen von Berlin nach Paris und Brüssel aus. Ab 28. Oktober sollen dann wieder alle Züge planmäßig fahren.

Doch am 1. August sinken diese Preise: Für die Teileinspeisung gibt es dann nur noch 8,03 Cent und für die Volleinspeisung 12,73 Cent - abhängig von der Leistung der PV-Anlage. Diese Sätze gelten für Anlagen, die bis 31. Januar 2025 in Betrieb genommen werden.

Am 1. November tritt das Selbstbestimmungsgesetz in Kraft . Schon ab August können trans Personen, die ihren Geschlechtseintrag und ihren Vornamen ändern lassen möchten, einen Termin beim zuständigen Standesamt ausmachen. Denn diese Änderungen müssen drei Monate im Voraus angemeldet werden. Der 1. August ist der frühestmögliche Termin dafür.

Im August soll sich das Schulgesetz ändern. Bildungssenatorin Günther-Wünsch will ein so genanntes Kita-Chancenjahr einführen, die Aufnahmeregeln für die 7. Klasse am Gymnasium umgestalten und den Religionsunterricht aufwerten. Von Kirsten Buchmann

Die Ausbildungsgarantie kommt: Ab 1. August profitieren von ihr alle jungen Personen, die trotz umfassender Bemühungen keinen Ausbildungsplatz gefunden haben. Arbeitsagenturen und Jobcenter sollen ihnen dann als Alternative eine außerbetriebliche Ausbildung anbieten. Das gilt zum Beispiel in Regionen, in denen es mehr Schulabgänger als Ausbildungsplätze gibt. Vorrang soll aber weiterhin die betriebliche Ausbildung haben.

Nach der erneuten Insolvenz der Warenhauskette Galeria Kaufhof Karstadt werden am 31. August neun der derzeit 92 Galeria-Standorte geschlossen. In Berlin sind zwei Kaufhäuser von der Schließung betroffen: der Standort im Ringcenter an der Frankfurter Allee und der Standort Tempelhof. Die Häuser in Spandau und Potsdam, die ursprünglich ebenfalls auf der Schließungs-Liste standen, konnten hingegen gerettet werden. Zum 1. August übernehmen neue Eigentümer die Kette.

