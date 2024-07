Fast 15 Prozent der 67-Jährigen in Berlin gehen trotz Rentenalters noch einer bezahlten Beschäftigung nach. Damit arbeiten in der Hauptstadt deutlich mehr ältere Menschen als im Bundesdurchschnitt, der bei 11,6 Prozent liegt, wie eine Studie der Techniker Krankenkasse (TK) [tk.de] zeigt. Dafür wurden die Daten von knapp 30.000 Berliner TK-Versicherten in der entsprechenden Altersgruppe ausgewertet.

"Damit war der Anteil Berufstätiger mit 67 in Berlin von allen Bundesländern am höchsten", heißt es in dem Bericht, den die TK veröffentlicht hat. In Brandenburg lag der Anteil mit knapp zehn Prozent deutlich niedriger und auch unter dem Bundesdurchschnitt.