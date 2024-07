Do 11.07.24 | 16:34 Uhr

Ein 79-jähriger Mann ist in den Landwehrkanal in Berlin-Tiergarten gesprungen, um seinen Hund zu retten. Dabei ist er ertrunken, wie ein Polizeisprecher am Donnerstag mitteilte. Der Hund habe überlebt. Sein Herrchen habe ihn ans Ufer bringen können.

Passanten hatten heute Mittag beobachtet, wie der Mann in Höhe Corneliusbrücke ins Wasser stürzte. Nachdem er seinen Hund an ein Ufer gerettet hatte, kam er selbst aus eigener Kraft nicht aus dem Wasser und ging unter. Gerufene Rettungskräfte suchten den Mann, dabei kam auch ein Rettungshubschrauber zum Einsatz.