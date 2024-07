Unwetter - Regenmassen in Südbrandenburg und Berlin übertreffen Tages-Rekordwerte

Sa 13.07.24 | 11:37 Uhr

dpa/Pleul Audio: rbb24 Inforadio | 13.07.2024 | Hydrologe Fred Hattermann | Bild: dpa/Pleul

Regen, Regen, Regen: In den vergangenen Tagen war der Regenschirm in der Region Standardausstattung. Ungewöhnlich für Berlin und Brandenburg - vor allem zu der Jahreszeit. So fielen am Freitag gleich mehrere Tages-Niederschlagsrekordwerte.

Schwere Gewitter über dem Südosten Brandenburgs haben am Freitag teilweise zu Tages-Rekordmengen an Niederschlag geführt. So wurde laut Deutschem Wetterdienst (DWD) in Cottbus mit 35,7 Liter pro Quadratmeter der absolute Spitzenwert für einen 12. Juli übertroffen. Der bisherige Rekordwert von 31,2 Liter pro Quadratmeter stammt aus 1937. In Berlin-Tempelhof fielen in knapp sechs Stunden 32,3 Liter den Quadratmeter - damit wurde der Spitzenwert vom 12. Juli 1948 um knapp zehn Liter den Quadratmeter übertroffen.

Mit 74,5 Liter den Quadratmeter bekam am Freitag der Messpunkt in Luckaitztal-Buchenwäldchen (Oberspreewald-Lausitz) die meiste Regenmenge in Berlin-Brandenburg ab. Das Allzeithoch an dieser Stelle stammt mit 9,7 Liter pro Quadratmeter vom 12. Juli 2006. In Guben in Spree-Neiße waren es 45 Liter den Quadratmeter - fast 20 Liter mehr als der Spitzenwert vom 12. Juli 1955.

Mehr als 200 Feuerwehr-Einsätze im Cottbuser Raum

Wegen der schweren Gewitter über dem Südosten Brandenburgs hatte die Feuerwehr am Freitagnachmittag den Ausnahmezustand ausgerufen, wie die Regionalleitstelle Lausitz mitteilte. Am Freitagabend hieß es dann, dass die Feuerwehr zu mehr als 200 unwetterbedingten Einsätzen gerufen wurde. Drei Menschen, darunter zwei Feuerwehrleute, seien verletzt worden.

Die weiteren Aussichten

Eine Unwetterfront sei quer über die Lausitz gezogen. Die Gewittertätigkeit lasse über das Wochenende gesehen nach, teilte der DWD dem rbb am Samstag mit. Allerdings müsse man sich am Samstag auf Wolken und zeitweise Regen in Berlin und Brandenburg einstellen. Nur am Samstagsabend ist es heiter. Es werden Höchstwerte von bis zu 25 Grad erreicht. Die Nacht zu Sonntag kühlt auf bis zu zehn Grad ab. Der Sonntag ist mitunter heiter bis wolkig. Zeitweise gibt es aber auch vereinzelte Schauer und Gewitter, mit denen teilweise Böen und lokal eng begrenzter Starkregen einhergehen. Die Höchsttemperaturen liegen bei bis zu 24 Grad im Norden Brandenburgs und 27 Grad im Cottbuser Raum.

Sendung: rbb24 Inforadio, 13.07.2024, 8 Uhr