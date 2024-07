Gewitter und Starkregen - Deutscher Wetterdienst warnt erneut vor Unwettern

Fr 12.07.24 | 08:48 Uhr

Bild: picture alliance/dpa/P.Pleul

Die Achterbahnfahrt beim Wetter geht weiter: Bei schwülwarmer Luft muss am Freitag in Berlin und Brandenburg immer wieder mit Gewittern gerechnet werden. Der Deutsche Wetterdienst gab erste Warnungen aus.

Am Freitag sind in Berlin und Brandenburg wieder Unwetter mit Starkregen und Sturmböen möglich. Der Deutsche Wetterdienst warnte am Morgen vor starken Gewittern in Berlin und im Fläming. Für Brandenburg und Berlin gilt eine Vorabinformation Unwetter ab Freitagmittag. Laut DWD haben die Unwetter am Freitag ein Potenzial von lokalen Regenmengen bis zu 80 Liter pro Quadratmeter innerhalb weniger Stunden. Auch Sturmböen um 75 Kilometer pro Stunde seien nicht ausgeschlossen. Ob die Unwetterlagen jedoch genau so eintreten, sei noch unsicher.

Erst am Samstag ziehen Gewitter und Schauer ab

Bei schwül-heißen 29 Grad startet der Tag zunächst trüb, aber weitestgehend trocken. Später kommt es immer wieder zu unwetterartigen Lagen mit lokaler Starkregen-Gefahr sowie Hagel, die sich bis in die Nacht zum Samstag erstrecken. In der Nacht kühlt es dadurch bis auf 16 Grad ab. Am Samstag ziehen die Gewitter und Schauer langsam ab. Es bleibt jedoch bewölkt bei Höchstwerten von 25 Grad. In der Nacht sinken die Temperaturen bis auf 11 Grad. Am Sonntag lockert es weiter auf und die Sonne kämpft sich ihren Weg durch die Wolken. Bei ähnlichen Tagestemperaturen wie am Vortag klingt die Woche nach DWD-Angaben freundlich aus.

Erst am Mittwoch heftiges Gewitter

Erst am Mittwoch war ein starkes Unwetter über die Region hinweggezogen. In Berlin gab es rund 60 wetterbedingte Feuerwehreinsätze. In den U-Bahnhof Friedrichstraße drang Wasser ein. Besonders schlimm erwischte es die Berliner Stadtbibliothek in Mitte, dort lief der Keller voll.

Sendung: rbb24 Brandenburg aktuell, 12.7.2024, 19:30 Uhr