Zwischen Finsterwalde und Doberlug-Kirchhain (Elbe-Elster) sind am Sonntag mehrere Waldbrände ausgebrochen. Das sagte Brandenburgs Waldbrandschutzbeauftragter Raimund Engel gegenüber rbb24 Brandenburg Aktuell.



Es handele sich um zwei Feuer mit jeweils einigen hundert Quadratmetern Brandfläche in der Nähe der Gemeinde Eichholz. Die Brände seien eingedämmt und unter Kontrolle. Da es in der Gegend aber bereits am Samstag zu einem ähnlichen Feuer gekommen sei und mehrere Brandherde gefunden worden seien, bestünde der Verdacht auf Brandstiftung, so Engel weiter. Die Polizei ermittelt.



Ein weiterer Waldbrand ist am Sonntag zwischen Meseberg und Gransee (Oberhavel) ausgebrochen. Hier sind rund 800 Quadratmeter Kiefernforst betroffen, so Engel. Auch dieser Brand sei aber bereits unter Kontrolle.