Tausende Bücher in Berliner Stadtbibliothek durch Feuchtigkeit gefährdet

Do 11.07.24 | 15:00 Uhr

Das Gewitter am Mittwoch war kurz, brachte jedoch viel Regen nach Berlin. Die Folge: Ein Regenwasserrohr platzte und stellte Kellerräume voller alter Bücher der Zentral- und Landesbibliothek unter Wasser. Jetzt ist Eile geboten, um den Bestand zu erhalten.

ZLB-Betriebsdirektor Jonas Fansa sagte rbb24 Inforadio am Donnerstag: "Hier stehen Hunderttausende von teilweise auch alten Büchern, die akut gefährdet sind."

Nach Starkregen ist der Keller der Zentral- und Landesbibliothek (ZLB) Berlin am Mittwoch mit Wasser vollgelaufen . In einem Instagram-Beitrag der Bibliothek ist zu sehen, wie Beschäftigte eine Kette bilden und das Wasser mit Eimern aus dem sogenannten Magazin herausbefördern.

Nach einer ersten Einschätzung von Ingeborg Fries sind nur wenige Bücher nass geworden. Nasse Bücher müssten im Gegensatz zu feuchten Büchern in Folie eingelegt werden, um anschließend gefriergetrocknet werden zu können, sagte sie.

Ingeborg Fries ist Papierrestauratorin und leitet die Bestandserhaltung der ZLB. Gemeinsam mit ihren Kolleg:innen leitete sie am Mittwoch erste Hilfsmaßnahmen ein. Barrieren wurden aufgestellt, um das Regenwasser zunächst zu sammeln und dann mit Wassersaugern abgesaugt werden konnte.

Nicht nur das Wasser, das in den Regalgängen stehe, sei problematisch, sondern auch der absehbare Anstieg der Luftfeuchtigkeit. "Das wird dazu führen, dass wir mit hoher Wahrscheinlichkeit ein Problem mit Schimmel bekommen werden." Und: "Wir müssen jetzt gucken, wie wir die Bücher retten, wie viel wir hier rausräumen müssen, damit der Schaden möglichst begrenzt bleibt."

Zunächst war es heiß und trocken - dann zog eine Gewitterfront über Berlin und Brandenburg hinweg. Der Keller der Berliner Stadtbibliothek lief voll. Auch in den nächsten Tagen sind weitere Schauer und Gewitter möglich.

Starkregen, Hagel und Sturmböen am Mittwoch

Im Magazin der Bibliotheksräume in Berlin-Mitte war nach Angaben einer Sprecherin ein Regenwasserrohr geplatzt. Dadurch sei ein rund 1.000 Quadratmeter großes Magazin in kurzer Zeit betroffen gewesen. Das Wasser habe sieben bis zehn Zentimeter hoch gestanden und bis an die Unterkante der Magazinregale gereicht. Schäden, die noch nicht weiter beziffert werden könnten, seien vor allem durch Spitzwasser und Luftfeuchtigkeit entstanden. Betroffen seien vor allem Sammlungsbestände von Zeitschriften und Schallplatten, die nun getrocknet würden.

Chialo: Staatsbibliothek könnte auch in Galeries Lafayette unterkommen

Auf der Internetseite der ZLB hieß es: "Wieder ist in unsere Magazine in der Berliner Stadtbibliothek viel Wasser eingedrungen, jeder kurze Platzregen gefährdet unsere Bestände. Es wird Zeit für ein neues Gebäude für die ZLB." Am Donnerstag müsse mit Einschränkungen im Bibliotheksbetrieb gerechnet werden.

Die ZLB umfasst zwei Standorte: die Berliner Stadtbibliothek in Mitte, wo der jetzige Wasserschaden entstanden ist, und die Amerika-Gedenkbibliothek in Kreuzberg. Seit Jahren wird ein neues Domizil gesucht, an dem alle Bestände zusammengeführt werden sollen. Die ZLB befürwortet den Vorschlag von Kultursenator Joe Chialo (CDU), das Gebäude der Galeries Lafayette auf der Friedrichstraße dafür zu nutzen. Nach jüngsten Angaben schließt das Luxuskaufhaus Ende Juli.