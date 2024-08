In einem Bienenbestand des Landkreises Ostprignitz-Ruppin ist die Amerikanische Faulbrut amtlich festgestellt worden. Das teilte der Kreis am Freitag mit.

Ausgewachsenen Bienen schadet der Erreger erst einmal nicht. Aber die Seuche kann von Bienen, die damit in Kontakt kommen, in den Bau eingeschleppt werden. Sie führt dazu, dass infizierte Bienenlarven sterben und es somit zum Aussterben eines Bienenvolks kommen kann.

Entdeckt wurde die Krankheit in Ostprignitz-Ruppin am Mittwoch im Rahmen eines Faulbrut-Monitorings. Einen Tag zuvor ist an zwei Bienenstandorten in Oranienburg (Oberhavel) die Amerikanische Faulbrut entdeckt worden. Auch dort gilt ein entsprechender Sperrkreis. Zuvor war im Juli im Landkreis Teltow-Fläming ein Ausbruch der Bienenseuche bekannt geworden.

Die Imker in Brandenburg erwarten eine durchschnittliche Honigernte. Der Ertrag pro Bienenvolk soll laut Landesimkerverband bei 20 bis 30 Kilogramm Honig liegen.