Der Berliner Imkerverband will die Ausbreitung der Asiatischen Hornisse in der Hauptstadt verhindern und bittet nun um Mithilfe bei der Suche nach Exemplaren. Die Insekten könnten laut Verband an blühendem Efeu zu finden sein. "Wir appellieren an die Berliner und Berlinerinnen, Efeu in ganz Berlin zum Zeitpunkt der Blüte zu beobachten", erklärte die Vorsitzende Melanie von Orlow der Deutschen Presse-Agentur. Die Blüte beginnt in der Regel im Spätsommer.

"Es genügen zehn Minuten an einem halbwegs sonnigen Tag ohne Regen und ausreichend milden Temperaturen, an denen man auch Honigbienen und Wespen an den Blüten beobachten kann", erklärte von Orlow. Wer am Efeu größere Tiere entdecke, solle diese bitte in Videos festhalten und dem Hymenopterendienst des Nabu-Landesverbands Berlin [berlin.nabu.de] unter Angabe der Fundadresse zur Artbestimmung senden.