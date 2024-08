Der Bau des ersten Tierheims im Landkreis Elbe-Elster kann starten. Das hat die Tierhilfe Südbrandenburg als Träger des Heims dem rbb am Freitag mitgeteilt. Demnach soll es am 2. September 2024 in Falkenberg den ersten Spatenstich geben. Die Planung für dieses Tierheim läuft bereits seit über vier Jahren. Die größte Herausforderung bestand darin, ein tragfähiges Konzept zu entwickeln, das die Finanzierung der Baukosten ermöglicht.

In Brandenburg gibt es Aufnahmestopp in den Tierheimen. Die Lage hat sich seit der Pandemie noch verstärkt. Vor dem Beginn der Sommerferien wurden zahlreiche Tiere abgegeben, weil viele Vierbeiner im Urlaub stören.

In den letzten Wochen hat der Verein nach eigenen Angaben daran gearbeitet, "die Finanzierung des ersten Bauabschnittes in trockene Tücher zu bekommen", so die Tierhilfe. Das habe unter anderem geklappt, weil der Landkreis einen Investitionszuschuss bereitstelle. Hinzu kommen die Erlöse aus einem Crowdfunding und Eigenmittel.

Das Tierheim wird auf dem Vereinsgelände in Falkenberg gebaut, allerdings anders als geplant. "Von der ursprünglichen Idee, das Tierheim in Modulbauweise zu errichten, mussten wir uns aufgrund der viel zu hohen Kosten verabschieden", so die Tierhilfe weiter. Nun werde auf traditionelle Kalksandsteine zurückgegriffen. Das sei die günstigste Variante.



Das Gelände sei schon vorbereitet und vom Katasteramt vermessen worden. Wann das Tierheim eröffnet werden wird, steht noch nicht fest. Der Verein geht aber davon aus, dass es frühestens in anderthalb Jahren soweit sein wird.