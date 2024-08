Die neue Oder-Fähre bei Aurith konnte in ihrer ersten Saison mehrmals nicht fahren. Auf deutscher Seite bereitet eine Sandbank Probleme. Nun könnte eine geschützte Wasserpflanze die Sache noch komplizierter machen.

Diese Fähre sitzt oft auf dem Trockenen: Die vor kaum einem Jahr eingeweihte Fährverbindung zwischen Aurith (Oder-Spree) und dem polnischen Urad (Gemeinde Cybinka) kann oft wegen Niedrigwasser auf deutscher Seite nicht betrieben werden. Das Schiff steht aktuell 18 Kilometer flussabwärts im polnischen Słubice und soll eigentlich an den Wochenenden Passagiere von Aurith nach Polen und umgekehrt bringen. Die Strecke ist kaum 100 Meter lang.

Die neue Fähre wurde im vergangenen September getestet und ging im Mai offiziell in Betrieb. Das Schiff ist mit einem Tiefgang von 40 Zentimetern ideal für die Oder. Doch auf deutscher Seite am Fähranleger in Aurith gibt es aktuell nur 50 Zentimeter Wasserstand, sagte Dirk Wesuls, Amtsdirektor von Brieskow-Finkenheerd, dem rbb. Mit Blick auf das Wochenende zeigte er sich trotzdem optimistisch: "Wir könnten jetzt fahren."

Allerdings ist die Prognose nicht gut, laut Daten des Landesamtes für Umwelt wird der Pegel in den kommenden Tagen leicht fallen. Ein Stillstand der Fähre ist an diesem Wochenende deswegen nicht auszuschließen. Bereits an drei Wochenenden blieb das Schiff auf dem Trockenen, obwohl das Jahr eigentlich regenreich war.