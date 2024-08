Aktuell ist der See in privatem Besitz. Zunächst hatte die "Märkische Oderzeitung" [ Bezahlinhalt ] berichtet. Laut der Zeitung bezieht sich das Angebot auf 180 Hektar Seefläche.

Aus Wasser könnte in Wandlitz Geld gemacht werden: Große Teile des Wandlitzer Sees (Landkreis Barnim) stehen zum Verkauf. Der derzeitige Eigentümer habe der Gemeinde Wandlitz ein Ankaufsangebot gemacht, sagte eine Sprecherin der Gemeinde am Donnerstag.

Borchert machte jedoch im Vorfeld der Sitzungen der Gemeindegremien auf eine angespannte Kassenlage aufmerksam. "Wir können das Geld nur einmal ausgeben und haben in den kommenden Jahren immense Aufwendungen, insbesondere im Bereich Schul- und Kitaneubau", sagte er. Der Ankauf des Wandlitzer Sees sei keine kommunale Pflichtaufgabe. Die Nutzung des Sees durch die Bürger und Gäste der Gemeinde Wandlitz sei auch in den zwei Jahrzehnten der privaten Eigentümerschaft gewährleistet worden.

"Ich persönlich würde es begrüßen, wenn der Wandlitzer See nach mehr als 20 Jahren in kommunales Eigentum übergehen würde", sagte der Wandlitzer Bürgermeister, Oliver Borchert (Freie Bürgergemeinschaft Wandlitz). Sehr oft werde sich ein "solches Fenster für die Kommune nicht öffnen".

Der Wandlitzer See ist insgesamt 215 Hektar groß und hat eine maximale Tiefe von etwa 24 Metern. Er wurde im 19. Jahrhundert aus dem Besitz der preußichen Adligen an Privatpersonen veräußert. Die Seebesitzer wurden nach dem Zweiten Weltkrieg enteignet. Der See wurde in der DDR zum Volkseigentum und war bis 2003 im Besitz der Berliner Forsten. Im selben Jahr wurde er an ein Düsseldorfer Immobilienunternehmen verkauft.