Vor drei Jahrhunderten ordnete Friedrich der Große den Anbau von Kartoffeln im Oderbruch an. In den Neunzigerjahren verschwanden sie aus den dortigen Feldern. Nun hat ein Landwirt die alte Tradition wieder aufgenommen. Von Philipp Gerstner

Auf einem trockenen Feld im Oderbruch zieht ein Traktor eine meterlange, gelbe Maschine, an die man sich hier noch gewöhnen muss. Auf dem Kartoffelroder – genauer gesagt, einem Kartoffelvollernter – stehen vier Männer, die frisch geerntete Kartoffeln aussortieren. Der Rest wird auf einer Siebkette von Erde und Steinen befreit und gelangt schließlich in den Vorratsbunker.

Ursprünglich hatte der Landwirt Kräuter, Blumen und Gräser auf seinen Feldern bei Neutrebbin und Letschin (Märkisch-Oderland) vermehrt. Doch das Geschäft mit Saatgut habe sich für den 38-Jährigen nicht mehr gelohnt. Dann kam ihm die Idee mit der Kartoffel als Alternative.

Damit knüpfte er an eine jahrhundertealte Tradition an: Mitte des 18. Jahrhunderts erließ der preußische König Friedrich II. seine "Kartoffelbefehle" und verordnete den Anbau der Kartoffel in seinen Provinzen, um die Hungersnot zu bekämpfen. Die Kartoffel war bis in die Neunzigerjahre im Oderbruch verbreitet, dann verschwand sie. Der Grund: Die Böden dort sind zu schlammig und somit nicht optimal für die Pflanze und ihre Weiterverarbeitung.