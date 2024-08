In Berlin-Prenzlauer Berg ist am Dienstagvormittag ein Mensch von einer Straßenbahn erfasst und lebensgefährlich verletzt worden. Ein Feuerwehrsprecher sagte dem rbb, dass sich der Unfall in der Wisbyer Straße, Ecke Kurze Straße ereignet habe.

30 Kräfte seien demnach dort im Einsatz, die lebensgefährlich verletzte Person wurde ins Krankenhaus gebracht. Eine Frau erlitt einen Schock und wurde vor Ort behandelt.



Die Wisbyer Straße wurde zwischen Schönhauser Allee und Scherenbergstraße gesperrt, der Tramverkehr ist unterbrochen.