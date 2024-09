Die Zahl der installierten Photovoltaik-Anlagen (PV) in Berlin und Brandenburg steigt weiter stark an. Fast 26.800 Berliner Anlagen waren im Juni dieses Jahres beim Stromnetzbetreiber registriert, teilte das Amt für Statistik Berlin-Brandenburg am Donnerstag mit. Das waren demnach fast 50 Prozent mehr als im Vorjahreszeitraum.



Der Anteil der Erneuerbaren an der gesamten Stromerzeugung ändert sich damit allerdings nur langsam. Lediglich 5,4 Prozent des eingespeisten Stroms kam in Berlin im ersten Halbjahr aus erneuerbaren Energiequellen - das sind 0,7 Prozent mehr als im Vorjahreszeitraum. Die PV-Anlagen machten knapp zwei Prozent der Stromeinspeisung aus.