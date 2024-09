Nach einer pro-palästinensischen Demonstration in Berlin-Kreuzberg hat es am Samstagabend einen Großeinsatz der Polizei gegeben.



Einsatzkräfte holten am U-Bahnhof Yorckstraße rund 70 Personen aus einem Zug, um ihre Identitäten festzustellen, sagte ein Polizeisprecher am Sonntagmorgen dem rbb. Zuvor sei es zu Sprechchören mit strafrechtlich relevantem Inhalt gekommen.



Ob es auch zu Sachbeschädigungen kam oder Menschen verletzt wurden, konnte der Sprecher auf Nachfrage nicht bestätigen.

Die U-Bahnen der Linie 7 hielten wegen des Einsatzes über mehrere Stunden nicht am Bahnhof Yorckstraße, sondern mussten bis zum nächsten Bahnhof durchfahren.