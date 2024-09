Volker Beck zu Gast - TU Berlin bereitet sich auf anti-israelische Proteste bei Antisemitismus-Vortrag vor

Mo 16.09.24 | 13:06 Uhr

Bild: dpa/Oertwig

Streit um einen geplanten Vortrag des Grünen-Politikers Volker Beck an der Berliner TU: Anti-israelische Gruppen kündigen Proteste an, Beck greift die Uni-Leitung an. Die hat sich nun dazu geäußert.

Gegen einen Vortrag des früheren Grünen-Politikers Volker Beck zu jüdischen Feiertagen an der Technischen Universität (TU) in Berlin haben mehrere anti-israelische Gruppen in Berlin Proteste angekündigt. Die TU teilte dem rbb am Montag mit, bereits seit Wochen mit Sicherheitsbehörden im Austausch zu sein, um "die Sicherheit der bevorstehenden Veranstaltung zu gewährleisten". Der Schutz dieser Veranstaltung habe oberste Priotiät, hieß es weiter. Bei der Veranstaltung Montagnachmittag in der Bibliothek der TU aoll es um "Jüdische Feiertagspraxis und deutsches Feiertagsrecht - Religionsfreiheit und Alltag" gehen. Der Vortrag ist Teil einer bundesweiten Vortragsreise zu "Aktuelle Dynamiken und Herausforderungen des Antisemitismus".

Beck richtet Vorwürfe an TU

Eine Gruppe, die sich als "studentische Kollektiv Notinournametu" bezeichnete, teilte mit, in Gaza geschehe ein Völkermord an Palästinensern. Beck unterstütze das militärische Vorgehen Israels und verbreite islamfeindliche Inhalte. Die anti-israelische Gruppe "Student Coalition Berlin" bezeichnete Beck auf Instagram als Rassisten und verkündete, dass es für ihn keinen Platz an der TU gebe. Sie kündigten eine Demonstration an. Bei vorherigen Aktionen, die von dieser Gruppierung organisiert wurden, kam es bereits mehrfach zu antisemitischen Vorfällen. Beck richtete im Vorfeld Vorwürfe an die Leitung der TU. Er erklärte, dass die Polizei zwar mit der Sicherheit der Veranstaltung beschäftigt sei, die angekündigten Proteste aber "in erster Linie kein Sicherheitsproblem, sondern ein Demokratieproblem sind". Die Aktivisten wollten "niederbrüllen und mundtotmachen".

Rauch wegen Post in der Kritik