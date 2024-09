Nach dem Feuer im Parkhaus des Einkaufszentrums Neukölln Arcaden in Berlin ermittelt die Polizei wegen des Verdachts der schweren Brandstiftung. Ein Brandkommissariat des Landeskrimimalamts habe die Ermittlungen übernommen, sagte eine Polizeisprecherin dem rbb am Dienstag.



Am Montagabend waren bei dem Feuer auf einem Parkdeck zwölf Autos ausgebrannt. Wegen der starken Rauchentwicklung wurden die Neukölln Arcaden geräumt. Verletzt wurde niemand. Die Feuerwehr war mit 90 Kräften im Einsatz und konnte das Feuer noch am Abend löschen.



Das Bezirksamt Neukölln teilte am Dienstag auf X mit, dass das Parkhaus vorerst geschlossen bleibt.