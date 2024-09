"Ausländer raus"-Rufe bei Stadtfest - Rassistische Parolen zu "L'amour toujours" bei Oktoberfest in Neuenhagen gerufen

Mo 16.09.24 | 16:59 Uhr | Von Sarah Mühlberger

Bild: dpa/Dahhan

Erneut kam es im Zusammenhang mit dem Partyhit "L'amour toujours" zu ausländerfeindlichen Parolen. Auf dem Oktoberfest in Neuenhagen grölte eine offenbar größere Menschenmenge lautstark "Ausländer raus" - ohne dass jemand einschritt. Von Sarah Mühlberger



Beim Oktoberfest in Neuenhagen (Märkisch-Oderland) am östlichen Stadtrand von Berlin sind am Wochenende offenbar lautstark rassistische Parolen gerufen worden. Auf mehreren Videos, die dem rbb vorliegen, ist zu sehen, wie eine dem Augenschein nach größere Gruppe von Stadtfestbesuchern beim Partyhit "L' amour toujours" von Gigi D’Agostino die rassistischen Parolen "Deutschland den Deutschen, Ausländer raus" skandierte. Ein Sprecher der Polizeidirektion Ost bestätigte rbb|24 am Sonntag den Eingang einer Anzeige zu volkshetzenden Äußerungen auf dem Oktoberfest in Neuenhagen. Der Veranstalter des Oktoberfests ließ eine Anfrage von rbb|24 bis Montagnachmittag unbeantwortet.

Screenshot Vorfall in Erkner - Polizei ermittelt wegen Video mit rassistischen Parolen zu "L'amour toujours" Nach dem Eklat auf Sylt häuften sich Fälle von rassistischen Parolen zur Melodie der Partyhits "L'amour toujours". Auch bei einem Fest in Erkner soll es so einen Vorfall gegeben haben. Der Staatsschutz ermittelt. Drei Tatverdächtige seien identifiziert, heißt es.

"Fast die ganze Menge brüllte diese Worte"

Das von Rechtsextremen vielfach instrumentalisierte Lied "L'amour toujours" ist nach rbb-Recherchen gegen 23:30 Uhr auf einer Außenbühne des Oktoberfests in Neuenhagen von DJs angespielt worden. Johannes S., der mit Freunden das Oktoberfest besuchte, schilderte die Szene im Gespräch mit rbb|24 so: "Viele erkannten den Song direkt, als er losging, es gab einen mega Ansturm auf die Tanzfläche." Eine andere Besucherin sagt, als es zu dem Part ohne Text kam, "fing eine Gruppe Jugendlicher an, 'Ausländer raus' im Takt der Musik zu grölen und es stiegen viele weitere mit ein, sodass fast die ganze Menge diese Worte brüllte". S. schätzt, dass es mindestens 50 Menschen waren, die lautstark mitgrölten. "Niemand ist eingeschritten, dabei standen die Security-Leute direkt daneben." Auch die beiden DJs hätten nicht reagiert, "obwohl sie das sicher mitbekommen haben". Der Gesang sei aus der Mitte der Tanzfläche gekommen. Der Song sei ganz regulär zu Ende gespielt worden, danach habe es Applaus gegeben.

dpa/Stefan Zeitz Umstrittenes Lied - "L'Amour toujours" führt zu Ärger beim Hoffest im Roten Rathaus Ein DJ verärgerte Gäste auf dem Hoffest im Berliner Roten Rathaus: Er hatte das Lied "L'Amour toujours" von Gigi D'Agostino aufgelegt. Der Song wird immer wieder für rassistische Parolen missbraucht. Eine Senatssprecherin kündigte jetzt Konsequenzen an.

Die beiden DJs sagen, sie hätten nichts gehört

Auf Anfrage teilten die beiden DJs, die an diesem Abend gemeinsam auflegten, rbb|24 mit, dass sie nichts von ausländerfeindlichen Parolen mitbekommen hätten. Er bedauere, dass es "anscheinend zu einem solchen Vorfall gekommen sei“, schrieb DJ Calvin in einer Stellungnahme an rbb|24. Offenbar hatten sich die beiden DJs im Vorfeld abgesprochen, das Lied nicht zu spielen. DJ Calvin sagte, er habe sich spontan dazu entschieden, das Lied doch zu spielen, "da wir uns musikalisch in der gleichen Richtung befanden und 'L‘amour toujours" perfekt in das Set gepasst hat". Sein DJ-Kollege Toocrazy4life, der neben seiner DJ-Tätigkeit als freier Mitarbeiter für den rbb arbeitet, sagte, er habe während des Songs, "sensibel darauf geachtet, dass keine ausländerfeindlichen Parolen gesungen werden". Vom DJ-Pult aus habe er "nichts dergleichen wahrnehmen können, sonst hätte ich den Song sofort abgebrochen". Eines der Videos, die rbb|24 vorliegen, und auf denen die ausländerfeindlichen Parolen laut zu hören sind, ist in der Nähe des DJ-Pults aufgenommen worden. Man müsse beachten, "dass am DJ-Pult die Lautstärke sehr hoch war", schrieb DJ Calvin in seiner Stellungnahme. Er sei persönlich dagegen, "einen Song zu verbieten bzw. nicht zu spielen, nur weil ein paar rechte Betrunkene auf Sylt einen neuen rechtsextremen Text darauf dichten", so DJ Calvin. "Bei dem Song geht es um die Liebe und nicht um Ausländerfeindlichkeit."

Seit Sylt gibt es immer wieder rechte Vorfälle um das Lied

Nach Pfingsten hatte ein Video aus Sylt bundesweit Empörung ausgelöst. Darin hatte eine Gruppe junger Menschen bei einer Feier ebenfalls die rassistischen Parolen "Ausländer raus" und "Deutschland den Deutschen" zu dem 25 Jahre alten Lied von D'Agostino gegrölt. Politiker bis hin zu Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) zeigten sich entsetzt. Zahlreiche Stadtfest-Veranstalter entschieden sich, das Lied auf ihren Festen zu untersagen, so darf es auch beim Oktoberfest in München nicht gespielt werden. Seit dem Video aus Sylt sind zahlreiche weitere Vorfälle im Zusammenhang mit "L’amour toujours“ bekannt geworden. In Brandenburg waren der Polizei allein bis Mitte Juni 17 solcher Fälle gemeldet worden, bundesweit waren es bis Anfang Juli fast 400 Polizeieinsätze. Erst Anfang September war auf einem Fest in Potsdam-Golm ein Mann schwer verletzt worden, weil er Polizeiangaben zufolge rassistischen Parolen während Gigi D’Agostinos Partyhit entgegengetreten war. Daraufhin wurde er aus der Gruppe der Singenden ins Gesicht geschlagen, nach Angaben der "Märkischen Allgemeinen Zeitung" verlor er das Bewusstsein.

Polizeilicher Staatsschutz ermittelt in Neuenhagen