Das Abspielen des umstrittenen Partyhits "L'amour toujours" auf dem Hoffest im Roten Rathaus am Dienstagabend in Berlin führte zu Empörung unter den Gästen. "Das Lied ist zu einem bekannten Erkennungssymbol der rechtsextremen Szene geworden. Deshalb verbietet es sich auch, dieses Lied beim Hoffest des Regierenden Bürgermeisters aufzulegen", teilte Senatssprecherin Christine Richter mit.

Der Berliner Regierende Bürgermeister Kai Wegner (CDU) nannte die Aktion am Rande eines Pressetermins "absolut geschmacklos", wie mehrere Berliner Medien berichten. "Solche Lieder gehören weder ins Rote Rathaus, noch sonst wohin", sagte er demnach.

Laut "Tagesspiegel" gab es Buh-Rufe beim Abspielen des Liedes. Mehrere Gäste hätten unter Protest die Senatsdisco verlassen, darunter auch die Ex-Bürgermeisterin von Friedrichshain-Kreuzberg, Monika Herrmann, die "Das geht gar nicht", geschimpft habe. Der DJ reagierte laut der Zeitung mit folgenden Worten: "Das ist ein guter Song, den lasse ich mir von Nazis nicht kaputtmachen." Die Tanzfläche soll danach leer geblieben sein.

Das Lied "L'amour toujours" des italienischen DJ Gigi D'Agostino wird immer wieder für rassistische Parolen missbraucht, zuletzt mutmaßlich am vergangenen Samstag in Potsdam-Golm und im Mai in Erkner (Oder-Spree). Ausgangspunkt war ein Video in diesem Jahr, das Besucher einer Bar auf der Nordsee-Insel Sylt zeigt, die zu der Melodie des Lieds "Ausländer raus" und "Deutschland den Deutschen" grölen. Das Abspielen des Songs ist deswegen umstritten, zum Teil wird über ein Verbot diskutiert.