Martin S. Berlin Donnerstag, 10.10.2024 | 11:30 Uhr

Zur Verkehrstauglichkeit: Diese ist nicht in der StVO, sondern in der StVZO geregelt!



"Katzenaugen" dürfen ersatzweise mit einem Rundum-Reflektor am Reifen oder aber durch Speichenreflektoren an allen Speichen ersetzt werden. Gerade der Reifenreflektor ist heute eher Standardausstattung.



Schutzbleche sind laut StVO nicht vorgeschrieben und nur persönliche Ausstattung, um nicht dreckig zu werden.



Scheinwerfer, Leuchten und deren Energiequelle dürfen abnehmbar sein, müssen jedoch während der Dämmerung, bei Dunkelheit oder wenn die Sichtverhältnisse es sonst erfordern, angebracht werden.



Also bitte prüfen Sie einmal, ob Ihre Beobachtung sich mit den aktuellen Anforderungen deckt. Ich selbst habe bauartbedingt keinen Dynamo und muss auf ensprechende Alternativen zurück greifen! Ebenso gibt es für meine 5 Holme keine Reflektoren, ich muss also Reifenreflektoren nutzen!