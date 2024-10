Martin S. Berlin Mittwoch, 16.10.2024 | 13:48 Uhr

Für alle, die sinnvolle Infos brauchen:



RE1: via Erkner - Gesundbrunnen - Wannsee

RE2: via Königs Wusterhausen - Lichtenberg - Gesundbrunnen - Jungfernheide - Spandau

RE7: via Ostkreuz - Gesundbrunnen - Wannsee

RE8: Ausfall zwischen Ostbahnhof und BER Airport

RB23: Ausfall zwischen Ostbahnhof und BER Airport



Fernverkehr

EC Richtung Polen beginnen in Lichtenberg

IC Richtung Westen können entfallen

ICE in Nord-Süd-Verbindung: Halte Berlin Gesundbrunnen und Südkreuz könnten entfallen