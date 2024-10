Streit in Lichtenberg - 14-Jährigem in Rücken gestochen und schwer verletzt

Ein 14-Jähriger hat in Berlin-Lichtenberg bei einer Auseinandersetzung schwere Stichverletzungen am Rücken erlitten. Der Jugendliche kam am Freitagabend stationär ins Krankenhaus, schwebt aber nicht in Lebensgefahr, wie die Polizei Berlin am Samstag mitteilte.

Er war demnach mit Freunden am Abend auf dem Roedeliusplatz, als sich eine größere Menschengruppe näherte. Es kam zu einer Auseinandersetzung, wie es hieß.

Dabei habe ein Mensch den Jugendlichen eigenen Angaben zufolge zusätzlich zu den Stichverletzungen mit einer Bierflasche niedergeschlagen, wie die Polizei berichtete. Festnahmen gab es demnach keine. Zuvor hatte die "B.Z." berichtet.