Massenschlägerei mit Gehhilfen und Rollern in Niederschöneweide

Ein Streit zwischen zwei Gruppen ist in Berlin-Niederschöneweide eskaliert und hat zu einem größeren Polizeieinsatz geführt. Die Beteiligten attackierten sich zunächst mit Faustschlägen und Tritten, wie eine Polizeisprecherin sagte. Später prügelten die Kontrahenten mit Gehhilfen, Lenkstangen und Kinderrollern aufeinander ein. Zuvor hatte die "B.Z." berichtet.



Wie die Polizei mitteilte, gerieten nach ersten Erkenntnissen zunächst ein 20- und ein 22-Jähriger gegen 19:20 Uhr in der Spreestraße in Streit. Dabei sollen der 20-Jährige sowie zwei Begleitpersonen von dem Älteren und zwei weiteren Jugendlichen im Alter von 16 und 17 Jahren unter anderem mit einer Gehhilfe, einem Tretroller und Reizgas angegriffen worden sein. Einer der Attackierten soll daraufhin einem der Angreifer ins Gesicht geschlagen haben. Der 20-Jährige und die Begleitpersonen erlitten laut Polizei Reizungen der Augen und wurden später von Rettungskräften vor Ort versorgt.