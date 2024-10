Eine 23 Jahre alte Frau hat im Brandenburger Landkreis Elbe-Elster gleich in zwei Läden für Aufsehen gesorgt. Wie die Polizei am Dienstag mitteilte, war die Frau am Montagabend zunächst mit zwei Begleitern in einem Discounter in Herzberg unterwegs.

Dort belud sie ihren Einkaufwagen randvoll mit Kaffeeprodukten im Wert von mehr als 1.000 Euro. Als die Frau jedoch bemerkte, dass die Gruppe die Aufmerksamkeit im Laden auf sich zog, verschwanden alle drei der Mitteilung zufolge ohne die Beute.

Knapp anderthalb Stunden später versuchte es die Frau auf ähnliche Weise in einer anderen Filiale des Discounters in Bad Liebenwerda. Dort lud sie ihren Wagen voll mit Kosmetika. Als sie den Laden ohne zu bezahlen verlassen wollte, wurde sie jedoch festgehalten. Polizeibeamte nahmen die 23-Jährige daraufhin vorläufig fest, die Ermittlungen in dem Fall dauern laut Polizei an und werden in enger Abstimmung mit der Staatsanwaltschaft geführt.