Das Landgericht in Neuruppin (Ostprignitz-Ruppin) hat einen 26 Jahre alten Mann wegen eines tödlich verlaufenen Autorennens zu fünf Jahren Haft verurteilt. Der Mann wurde unter anderem wegen eines verbotenen Rennens mit Todesfolge und fahrlässiger Körperverletzung schuldig gesprochen, wie eine Gerichtssprecherin am Dienstag mitteilte. Sein Führerschein wurde eingezogen, er darf ein Jahr lang keinen neuen beantragen.

Die Kammer sah es als erwiesen an, dass der Mann nach einer Party im Mühlenbecker Land (Oberhavel) im Juli 2021 alkoholisiert am Steuer seines hochmotorisierten Autos gesessen hatte. Um seinem Beifahrer die Leistung des Fahrzeugs zu zeigen, raste er eine Landstraße entlang. In einer Kurve geriet das Auto auf die Gegenspur und prallte gegen zwei entgegenkommende Wagen. Zwei Insassen eines entgegenkommenden Fahrzeugs wurden getötet, zwei weitere Beteiligte verletzt.