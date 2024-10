SO4769 draußen Dienstag, 01.10.2024 | 16:52 Uhr

Na sei doch froh, wieder ein paar "intelligente" mehr bei Euch!

Dann müsst ihr ihnen nur noch beibringen wie das Leben funktioniert und alles ist wieder wie es immer war, im Westen die "intelligenten" und im Osten die dummen! So hat jeder seinen Platz, nicht wahr Arno?!

Nur was macht ihr, wenn die neuen "intelligenten" in der Lage sind, selbst und ständig zu denken?

Wenn Sie NICHT wie Ihr sagen, daß haben wir schon immer so gemacht, dieses Auto haben wir schon immer gekauft, das haben wir schon immer gewählt............,

sondern wenn sie sagen, ich will jetzt mal was anderes?

Ich wähle jetzt mal die AfD oder das BSW?!

Werden dann aus den ehemals "intelligenten" Neubürgern wieder dumme, und WO sind sie denn dann wieder verdummt?

Fragen über Fragen.......und überall so viel Ironie........