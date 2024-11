Polizei und Staatsanwaltschaft in Berlin ermitteln gegen einen Palliativarzt nun wegen achtfachen Mordes. Wie die Behörden am Donnerstag gemeinsam mitteilten, gehen die Ermittler davon aus, dass Johannes M. aus Mordlust getötet hat.

Ein 39-jähriger Arzt soll im Sommer in Berlin vier pflegebedürftige Frauen in ihren Wohnungen getötet haben - nun untersuchen Polizei und Staatsanwaltschaft, ob es auch noch ein fünftes Opfer gibt.

Eine eigens ins Leben gerufene Ermittlungsgruppe des Morddezernats prüft seitdem weitere Todesfälle. Zwei mutmaßliche Opfer wurden dafür exhumiert.

Die Taten sollen sich in einem Zeitraum von Juni 2022 bis Juli 2024 ereignet haben. Die Opfer waren zwischen 61 und 94 Jahren alt.

Nach rbb-Informationen hat der Verdächtige sich in seiner Dissertation als Mediziner wissenschaftlich mit Tötungsdelikten beschäftigt, dabei unter anderem mit der Dunkelziffer, also unentdeckten Tötungsdelikten, und mit Patiententötungen. Vor seiner Tätigkeit in Berlin war er laut Social-Media-Profil unter anderem in Kliniken und Praxen in Berlin, Nordrhein-Westfalen und Hessen tätig.

Der Arzt, der in der JVA Moabit in Untersuchungshaft sitzt, hat sich bisher zu keinem der Vorwürfe geäußert.