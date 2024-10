Ein 39-jähriger Arzt soll im Sommer in Berlin vier pflegebedürftige Frauen in ihren Wohnungen getötet haben - nun untersuchen Polizei und Staatsanwaltschaft, ob es auch noch ein fünftes Opfer gibt.

Die Staatsanwaltschaft verdächtigt den Arzt Johannes M., im vergangenen Sommer mindestens vier pflegebedürftige Frauen in ihren Wohnungen getötet zu haben. Er sitzt seit 6. August in Untersuchungshaft.

Ein Berliner Palliativarzt soll vier Patientinnen umgebracht und anschließend die Tatorte in Brand gesetzt haben. Nach rbb-Informationen hat sich der Arzt in seiner Dissertation wissenschaftlich mit Tötungsdelikten beschäftigt.

Der 39-Jährige steht unter Verdacht, zwischen dem 11. Juni und dem 24. Juli vier Patientinnen auf bisher noch unbekannte Weise in deren Wohnungen getötet zu haben. Anschließend habe er dort Feuer gelegt, um die Taten zu vertuschen, hieß es von der Staatsanwaltschaft. Die schwer kranken Patientinnen waren der Staatsanwaltschaft zufolge kurz vor den Tatzeitpunkten nicht in einer akuten Sterbephase. Das Motiv des Mannes ist noch unklar. Habgier scheint es nicht gewesen zu sein, da bei keinem der Opfer Wertgegenstände fehlten. Die Polizei hatte zunächst wegen Brandstiftung mit Todesfolge ermittelt. Dabei geriet der Arzt zunehmend in den Fokus.

Die Polizei hatte bereits am 6. August die Leiche einer anderen Frau auf einem Neuköllner Friedhof ausgegraben, die Johannes M. getötet haben könnte. Schon kurz nach dem Bekanntwerden der vier mutmaßlichen Tötungen kündigte die Polizei an, weitere mögliche Fälle im Umfeld des Palliativdienstes zu prüfen, für den Johannes M. tätig war.

Der erste Fall ereignete sich am 11. Juni. An diesem Tag soll der Arzt in der Niemetzstraße in Neukölln eine 87-jährige Frau getötet und anschließend deren Wohnung in Brand gesetzt haben. Nach Eintreffen der Feuerwehr gelang es den Rettungskräften zunächst, die Frau zu reanimieren. Kurze Zeit später starb die Seniorin jedoch im Krankenhaus. Drei weitere Mieter des Mehrfamilienhauses wurden durch den Brand verletzt. Bereits zu diesem Zeitpunkt hatten die Ermittler der Polizei einen Verdacht auf Brandstiftung.

Am 8. Juli soll der Arzt dann eine 76-Jährige in deren Wohnung im Michael-Bohnen-Ring in Neukölln getötet haben. Sein Versuch, einen Brand zu legen soll allerdings missglückt sein, weil das Feuer von selbst erlosch. Als er dies bemerkte, soll er noch einen Angehörigen der Frau informiert und behauptet haben, dass er vor deren Wohnung stünde und auf sein Klingeln niemand reagiere.

Eine Woche später, am 15. Juli, soll der Beschuldigte eine 94-Jährige in ihrer Wohnung in der Silbersteinstraße in Neukölln getötet und anschließend ein Feuer in ihrer Küche gelegt haben.

Am 24. Juli soll der 39-Jährige Mediziner eine 72 Jahre alte Seniorin in der Neuen Krugallee im Ortsteil Plänterwald getötet und anschließend ein Feuer in der Wohnung gelegt haben. Nach dem Tod dieser Frau kontaktierte schließlich der Pflegedienst die Polizei - wegen der auffälligen Zusammenhänge der Todesfälle mit der Anwesenheit des Mediziners.