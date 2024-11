Der Berliner Polizei ist ein Schlag gegen Drogekriminelle gelungen. Im Auftrag der Staatsanwaltschaft haben am Donnerstag rund 180 Polizisten in der Hauptstadt 13 Objekte auf Drogen durchsucht. Dabei wurden zwei Männer im Alter von 25 und 46 Jahren aufgrund bereits vorliegender Haftbefehle festgenommen. Das teilte die Polizei am Freitagnachmittag mit.



Die Männer wurden in Untersuchungshaft genommen. Zudem wurde ein 43-Jähriger wurde vorläufig festgenommen. Er soll einem Ermittlungsrichter vorgeführt werden.