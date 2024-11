Eintritt zu Silvesterparty am Brandenburger Tor wird deutlich teurer

Jahreswechsel in Berlin

Die Tickets für die Silvesterparty am Brandenburger Tor kosten dieses Jahr 20 Euro pro Person. Damit sind sie doppelt so teuer, wie im Vorjahr. Kinder und Jugendliche in Begleitung von Erziehungsberechtigten zahlen 10 Euro, außerdem gibt es Familientickets für 50 Euro.

"Das Sicherheitskonzept für die größte Silvesterparty Europas ist enorm und entsprechend kostenintensiv", teilte eine Sprecherin Deutsche Entertainment AG (Deag) auf Anfrage mit. Zuvor hatte die "B.Z." berichtet.