In der Nacht zum Freitag hat es auf der Schlossstraße im Berliner Stadtteil Steglitz einen Wasserrohrbruch gegeben. Darüber informierte die Berliner Verkehrsinformationszentrale (VIZ) am frühen Freitagmorgen auf X.



Demnach ist die Schlossstraße stadteinwärts in Höhe Feuerbachstraße gesperrt. Das hat auch Auswirkungen auf den öffentlichen Nahverkehr vor Ort. So fährt die U-Bahnlinie 9 nicht zwischen Rathaus Steglitz und Walther-Schreiber-Platz. Zudem werden die BVG-Buslinien M48, M85 und 186 Richtung Walther-Schreiber-Platz ab Rathaus Steglitz über Steglitzer Damm/Bismarckstraße umgeleitet.



Weitere Informationen zum Ausmaß des Wasserrohrbruchs liegen dem rbb noch nicht vor.