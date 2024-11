Polizei fasst Tatverdächtigen nach Brandserie in Cottbus

Die Polizei hat einen Tatverdächtigen gefasst, der für einen Teil der monatelangen Brandserie in Cottbus verantwortlich sein soll. Das teilte die Polizeidirektion Süd am Dienstag mit. Demnach habe das Amtsgericht Cottbus bereits vergangenen Freitag auf Antrag der Staatsanwaltschaft Cottbus einen Unterbringungsbefehl gegen ihn erlassen. Das geschieht, wenn es Zweifel an der Schuldfähigkeit einer Person gibt.

Bei dem Tatverdächtigen handelt es sich laut Polizei um einen Jugendlichen. "Der Junge steht im dringenden Tatverdacht, für Brandstiftungen und weitere Sachbeschädigungen im Stadtgebiet Cottbus verantwortlich zu sein", heißt es in der Mitteilung. Konkret soll er mehrere Müllcontainer und ein Auto angezündet sowie Glasscheiben zerstört haben.