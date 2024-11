Kurz vor Ladenschluss hat es am Samstagabend in einem großen Supermarkt in Spremberg (Spree-Neiße) gebrannt. Wie die Polizei am Sonntag mitteilte, hatte die Brandmeldeanlage gegen 21 Uhr Alarm ausgelöst. Die Feuerwehr stellte eine starke Rauchentwicklung fest und konnte die Flammen schnell löschen.

Verletzt wurde niemand. Kundinnen und Kunden konnten das Gebäude rechtzeitig verlassen. Nach ersten Erkenntnissen ist erheblicher Sachschaden durch die Sprinkleranlage und die Löscharbeiten entstanden. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen.