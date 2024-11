In einigen Südbrandenburger Dörfern geht die Angst vor dem Wolf um. Immer näher kommen die Tiere, so scheint es. Der Leiter der Stabsstelle Wolfsmanagement ist davon nicht überrascht - der Wolf ist mittlerweile fast überall.

Daniela Klaue aus Laubst (Spree-Neiße) klingt am Telefon verzweifelt. Dem rbb schildert sie, wie ein Wolf nur 20 Meter von ihrem Haus entfernt ein Reh zerlegt hat. Mittlerweile könne sie nachts das Heulen der Tiere hören. Ein Jäger habe ihr gesagt, dass sich Wölfe immer weiter in die Dörfer wagen würden. In Laubst und Umgebung gehe nun die Angst um, sagt Klaue. Sie befürchte, Menschen könnten zu Schaden kommen.

rbb|24: Herr Lachmann, Sie sind der Leiter der Stabsstelle Wolfsmanagement im Landesamt für Umwelt. Zunächst zu den Fakten, nimmt die Wolfspopulation in der Region tatsächlich weiter zu?

Lars Lachmann: In Südbrandenburg haben wir tatsächlich keine nennenswerte Zunahme der Wölfe mehr, weil dort die geeigneten Habitate mittlerweile eigentlich flächendeckend vom Wolf besetzt sind. In Nordbrandenburg werden noch Lücken in der Verbreitung geschlossen. Dadurch ergibt sich insgesamt für Brandenburg noch eine leichte Zunahme über die Jahre. Die ist aber nicht mehr so stark, wie es früher war, weil eben die meisten Lebensräume inzwischen vom Wolf genutzt werden.

Dennoch gibt es Berichte, etwa aus Laubst oder auch Döbern (Spree-Neiße), dass Wölfe in Südbrandenburg immer näher an Dörfer kämen, sich zum Teil durch Siedlungen bewegten. Sind diese Beobachtungen Einzelfälle oder hat sich das Verhalten des Wolfs wirklich verändert?

Ein Einzelfall sind diese Beobachtungen sicherlich nicht, aber eine Verhaltensänderung ist es wahrscheinlich auch nicht. Wölfe, wenn sie flächendeckend vorkommen, können nicht immer vermeiden, dass sie auch in die Nähe von Menschen kommen, weil bei uns die Landschaft eben sehr vom Menschen geprägt ist. Wölfe können auch nie weit entfernt von Siedlungen sein. Sie leben ja nicht mehr nur auf Truppenübungsplätzen, sondern überall im Wald, wo es Nahrung für sie gibt.

Die Nahrung besteht hauptsächlich aus Rehen oder anderen Huftieren - ganz selten auch mal aus einem Nutztier, was dann ein Fall für unsere Arbeit ist. Grundsätzlich kommen Wölfe gerade nachts immer wieder in die Nähe des Menschen. Das kann lokal eine neue Erscheinung sein, wenn sich dort vor Ort mal wieder ein neues Rudel angesiedelt hat, was vorher dort noch nicht gelebt hat.