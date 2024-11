In der vergangenen Woche wurden in der Uckermark wieder Schafe gerissen - vermutlich von Wölfen. Der Jagdverband fordert Maßnahmen. Doch sollte der Wolf ins Jagdrecht kommen, könnten die Schäfer zur Kasse gebeten werden.

"Ruhig Mädels, ruhig", beschwichtigt Schäfer Jens Kath seine Herde in der Uckermark, als er zusammen mit Tochter Julia Kath den Elektrozaun abschreitet. Die Tiere sind noch immer aufgeschreckt: Ein Wolf hat in der vergangenen Woche die Schafherde angegriffen. Zwei Tiere lassen noch immer Verwundungen erkennen. "Was die für Schmerzen haben müssen, da gucken die Rippen raus", sagt die Halterin. "Jetzt heißt es, die Tiere einfangen. Ich glaube nicht, dass wir sie noch behandeln können, wenn die Bauchdecke offen ist."

Insgesamt acht Übergriffe habe es in diesem Jahr schon auf die Schafherden der Familie Kath in Friedrichsfelde gegeben. Am Ende der Wiese entdecken die Schäfer ein weiteres totes Tier. Der Wolf hatte den Herdenschutzzaun einfach übersprungen, sagt Jens Kath. "Wir kriegen sie zwar ersetzt, aber die Arbeit, die wir hier täglich haben - der Tag ist gelaufen." Der Wolf stehe laut Kath an der Spitze der Nahrungskette "und bestimmt unseren Tagesablauf und das soll so sein? Also ich weiß nicht, das kann es wohl nicht sein."

Am Ende trennen der Schäfermeister und seine Mitarbeiter die verletzen Exemplare von der übrigen Herde. Ein Tier, dem die Organe aus dem Bauch hängen, wird auf einen Wagen verladen. Später werden die beiden erlöst.