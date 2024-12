Bei einem Wohnungsbrand in Berlin-Friedrichshain ist eine Frau am Montagabend lebensgefährlich verletzt worden.

Wie die Polizei am Dienstag mitteilte, hatte eine Passantin gegen 18:30 Uhr Brandgeruch und Flammen in einer Wohnung eines Mehrfamilienhauses in der Scharnweberstraße bemerkt. Einsatzkräfte der Feuerwehr konnten das Feuer in der Wohnung löschen und fanden dort die 75-jährige Mieterin leblos vor. Sie reanimierten die Seniorin und brachten sie in ein Krankenhaus, in dem sie intensivmedizinisch behandelt wird, wie es weiter hieß.

Die Scharnweberstraße war zwischen Jungstraße und Weichselstraße für 1,5 Stunden gesperrt. Die genaue Ursache des Brandes ist noch Gegenstand der Ermittlungen.