"Am Montag gibt es einen kurzen winterlichen Einschub, weil noch einmal kalte Luft reinkommt. Das kann vorübergehend Schneeregen und Graupelschauer bedeuten - ich will nicht ausschließen, dass irgendwo im westlichen oder südlichen Brandenburg ganz vorübergehend was Matschiges liegenbleibt", sagt der Meteorologe der Meteogroup mit dem passenden Namen Jürgen Weiß rbb|24 am Sonntag. Selbst wenn aber Matsch liegenbleibe, an Heiligabend sei der ohnehin wieder passé, so Weiß.

Zu Weihnachten müssen die Menschen in Berlin und Brandenburg mit wechselhaftem Wetter rechnen - Schnee wird es zum Fest auch in diesem Jahr nicht geben. Der Sonntag ist stark bewölkt und bringt zeitweise Regen- und lokal Graupelschauer sowie vereinzelt kurze Gewitter. Die Temperaturen klettern auf bis zu acht Grad Celsius. Es windet.

Dann wird es laut Weiß nämlich wieder milder, tagsüber drei bis fünf Grad, auch abends über null - und dabei bewölkt. Am ersten Feiertag beschert das Wetter etwas Nieselregen und vier bis sechs Grad. "Der zweite sieht ein bisschen besser aus, es wird trockener sein, bei vier bis sechs Grad - aber ob die Sonne wirklich durch kommt, möchte ich nicht versprechen", sagte Jürgen Weiß beim Blick in seine Prognosen. Nur am Alpenrand, in Südbayern, stünden die Chancen auf weiße Weihnachten gut, sagt der Meteorologe - dort können die Menschen ergiebige Schneefälle erwarten.

Obwohl die romantische Vorstellung von weißen Weihnachten fester Bestandteil des kollektiven Gedächtnisses zu sein scheint: Mit der Realität hat sie wenig zu tun. In den letzten 120 Jahren gab es nur in sechs Jahren (1906, 1917, 1962, 1969, 1981 und 2010) in Deutschland flächendeckend weiße Weihnachten. In Berlin lag an Heiligabend 2010 eine Schneedecke von 31 Zentimetern, alle Weihnachtsfeiertage waren schneebedeckt.

Seit 1950 gab es das an Heiligabend laut Aufzeichnungen des deutschen Wetterdienstes und der Meteogroup in der Region nur elf Mal - das entspricht einer Quote von 15 Prozent. Die Wahrscheinlichkeit dürfte wegen des Klimawandels laut Experten in Zukunft sinken [tagesschau.de].

Die Anzahl der Frost- und Eistage in Deutschland nimmt seit Jahrzehnten durchschnittlich ab. Laut einer Studie hat Deutschland in den letzten zehn Jahren 18 Wintertage mit Temperaturen unter null Grad verloren. Der Süden Deutschlands, wo früher fast jedes zweite Jahr an Weihnachten Schnee lag, ist besonders betroffen. In München sank die Wahrscheinlichkeit für weiße Weihnachten von 33 auf 14 Prozent, in Freiburg von 17 auf unter 5 Prozent.