Ein vier Jahre altes Mädchen ist am Mittwochabend in Berlin-Friedrichshain mehrere Stunden lang vermisst gewesen. Wie ein Polizeisprecher rbb|24 am Donnerstagvormittag sagte, hatten Zeugen die Kleine gegen 20:30 Uhr in der Schreinerstraße im Samariterkiez gesehen und die Polizei verständigt. Das Mädchen trug nur ihren Schlafanzug und war barfuß unterwegs.

Die Polizei fuhr gegen 23 Uhr mit einem Lautsprecherwagen durch die Straßen und bat die Menschen um Mithilfe. Die Bewohner wurden gebeten, vor die Wohnungstüren und in die Hausflure zu schauen. Kurz vor Mitternacht war die Polizei wieder zu hören: "Achtung, es erfolgt eine erfreuliche Mitteilung der Polizei: Das Kind ist gefunden worden. Vielen Dank an alle Helfer. Die Suche konnte abgebrochen werden." Das kleine Mädchen war gegen 23:40 Uhr wohlbehalten bei einer Verwandten ganz in der Nähe aufgetaucht. Wie es den Weg dorthin fand, ist der Polizei nicht bekannt.